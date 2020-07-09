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09 Temmuz 2020, Perşembe
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İşte bedava yıldızlardan kurulu en iyi 11!

Liglerde sona gelinmesiyle birlikte, birçok yıldız futbolcu transfer dönemi öncesi serbest kaldı ya da kalıyor... Fransız basınından L'Equipe de bonservisi elinde olan en iyi futbolculardan kurulu 11'i paylaştı. Bu isimlerin arasında Türk takımlarının ilgilendiği yıldızlar da var. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

9 Temmuz 2020 Perşembe 13:51
İşte bedava yıldızlardan kurulu en iyi 11!

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok lig, ön görülen sürede tamamlanamadı. Bu nedenle sözleşmeleri biten bazı futbolcular serbest kalırken, bazıları da ligin bitmesini beklemek için iki ay daha mukavelelerini uzattı. Fransız basınından L'Equipe de Türk takımlarının da transfer listesine giren o isimleri derledi. İşte serbest kalan veya yakında serbest kalacak olan en iyi futbolculardan kurulu 11...

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İşte bedava yıldızlardan kurulu en iyi 11!

Joe Hart (Kaleci, 33 yaşında)

İşte bedava yıldızlardan kurulu en iyi 11!

Antonio Valencia (Sağ bek, 34 yaşında)

İşte bedava yıldızlardan kurulu en iyi 11!

Cristian Ansaldi (Sol bek, 33 yaşında)

İşte bedava yıldızlardan kurulu en iyi 11!

Malang Sarr (Stoper, 21 yaşında)

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