İşte bedava yıldızlardan kurulu en iyi 11!
Liglerde sona gelinmesiyle birlikte, birçok yıldız futbolcu transfer dönemi öncesi serbest kaldı ya da kalıyor... Fransız basınından L'Equipe de bonservisi elinde olan en iyi futbolculardan kurulu 11'i paylaştı. Bu isimlerin arasında Türk takımlarının ilgilendiği yıldızlar da var. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Corona virüsü salgını nedeniyle birçok lig, ön görülen sürede tamamlanamadı. Bu nedenle sözleşmeleri biten bazı futbolcular serbest kalırken, bazıları da ligin bitmesini beklemek için iki ay daha mukavelelerini uzattı. Fransız basınından L'Equipe de Türk takımlarının da transfer listesine giren o isimleri derledi. İşte serbest kalan veya yakında serbest kalacak olan en iyi futbolculardan kurulu 11...