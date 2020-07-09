İşte bedava yıldızlardan kurulu en iyi 11!

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok lig, ön görülen sürede tamamlanamadı. Bu nedenle sözleşmeleri biten bazı futbolcular serbest kalırken, bazıları da ligin bitmesini beklemek için iki ay daha mukavelelerini uzattı. Fransız basınından L'Equipe de Türk takımlarının da transfer listesine giren o isimleri derledi. İşte serbest kalan veya yakında serbest kalacak olan en iyi futbolculardan kurulu 11...