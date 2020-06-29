Galatasaray'ın ilgilendiği Bakayoko transfer kararını verdi!
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Tiemoue Bakayoko adım adım eski takımına gidiyor. Paris Saint-Germain'in de durumunu yakından incelediği Fransız yıldızın Milan'a sıcak baktığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransız ekibi Monaco'da geçirdiği kiralık sezonun ardından İngiliz kulübü Chelsea'ye dönen Tiemoue Bakayoko, Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Maviler'le 2 yıl daha kontratı bulunan Fransız orta saha oyuncusu için devreye giren takımlardan biri de Paris Saint-Germain'di...
25 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcu Bakayoko hakkında dikkat çeken bir haber kaleme alındı. Le 10 Sport'ta yer alan habere Chelsea ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun, eski takımı Milan'ın ilgisine sıcak baktığı kaydedildi. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği bilgisi de paylaşıldı.
Kariyerine Rennes altyapısında başlayan Bakayoko, 2014 yılında Monaco'ya transfer olmuştu. Başarılı futbolcu, 2017 yılında 40 milyon Euro karşılığında Chelsea'nin yolunu tutarken, İngiliz ekibi tarafından 2018'de Milan'a, 2019'da ise Monaco'ya kiralandı.
- 29.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın ilgilendiği Bakayoko transfer kararını verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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