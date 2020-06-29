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29 Haziran 2020, Pazartesi
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'ın ilgilendiği Bakayoko kararını verdi!

Galatasaray'ın ilgilendiği Bakayoko transfer kararını verdi!

'ın gündeminde yer alan adım adım eski takımına gidiyor. Saint-Germain'in de durumunu yakından incelediği yıldızın 'a sıcak baktığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekibi 'da geçirdiği kiralık sezonun ardından kulübü 'ye dönen , 'ın gündemini meşgul ediyordu. Maviler'le 2 yıl daha kontratı bulunan Fransız orta saha oyuncusu için devreye giren takımlardan biri de Saint-Germain'di...

25 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcu Bakayoko hakkında dikkat çeken bir haber kaleme alındı. Le 10 Sport'ta yer alan habere Chelsea ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun, eski takımı 'ın ilgisine sıcak baktığı kaydedildi. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği bilgisi de paylaşıldı.

Kariyerine Rennes altyapısında başlayan Bakayoko, 2014 yılında Monaco'ya transfer olmuştu. Başarılı futbolcu, 2017 yılında 40 milyon Euro karşılığında Chelsea'nin yolunu tutarken, İngiliz ekibi tarafından 2018'de Milan'a, 2019'da ise Monaco'ya kiralandı.


  1. 29.06.2020
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