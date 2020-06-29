"Galatasaray hangi oyuncuya talip olursa Fenerbahçe giriyor"
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Başakşehir-Galatasaray maçının ardından Son Sayfa programında flaş açıklamalarda bulundu. Turhan, "Galatasaray hangi oyuncuya talip olursa olsun araya Fenerbahçe giriyor, başka kulüpler giriyor, başkanlar çıkıyor. Galatasaray bir takımla uğraşmıyor ki." ifadelerini kullandı.
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