Bülent Uygun: Sneijder'in hayali Galatasaray teknik direktörlüğü
Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, geçtiğimiz sene futbol kariyerini sonlandırmıştı. Bir dönem Galatasaray'a antrenör olarak döneceği konuşulan yıldız isim için Denizlispor teknik patronu Bülent Uygun'dan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. İşte Uygun'un o açıklamaları...
"TERİM ÇAĞIRIRSA KOŞA KOŞA GELİR"
"Sneijder ile beraber Katar ekibi Al Gharafa'da birlikte çalıştınız, öğrencinizdi. Sneijder, Türkiye'de hangi takıma teknik direktör veya antrenör olarak geliyor?" şeklindeki soru üzerine Uygun şunları söyledi:
"Sneijder kendisini geliştiriyor, antrenörlük konusunda eğitimler alıyor. İyi bir Galatasaraylı ve Galatasaray taraftarı tarafından da çok seviliyor. Ajax'ta zaten altyapı eğitimi konusundaki eğitimine devam ediyor."
"HAYALİ G.SARAY TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ"
"İleriki süreçteki hayallerinden biri Galatasaray'da teknik direktör olmak. Aynı şekilde Inter'de Real Madrid'de teknik direktör olmak istiyor. Bildiğim kadarıyla Real Madrid'de teknik ekibe katılması konusunda bir arzu var. Ama Sneijder şu anda net bir karar vermiş değil. Tabii ki Fatih Terim hocamız çağırırsa Galatasaray'a koşa koşa gelir. Onun dışında şuraya gidecek buraya gelecek diye bir durum şu an yok. Belki bir teklif gelirse o takıma teknik direktör olarak gelebilir. Ona bir şey diyemem."
"EKİBİMDE YERİN VAR"
Uygun, "Siz, Sneijder'i Denizlispor'a yardımcı antrenör olarak getirmeyi düşündünüz mü?" sorusu üzerine ise "Ben her zaman Sneijder'e 'Benim ekibimde her zaman yerin var. Ne zaman istersen, bize şeref verirsin' diyorum. Onunla bu konuyla ilgili de zaten görüşüyoruz" ifadelerini kullandı. (Trt Spor)
- 08.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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