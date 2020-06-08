Bülent Uygun: Sneijder'in hayali Galatasaray teknik direktörlüğü - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray O isim için flaş açıklama! "Hayali G.Saray teknik direktörlüğü"

: 'in hayali teknik direktörlüğü

Bülent Uygun: Sneijder'in hayali Galatasaray teknik direktörlüğü

'da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Hollandalı yıldız Wesley , geçtiğimiz sene futbol kariyerini sonlandırmıştı. Bir dönem Galatasaray'a antrenör olarak döneceği konuşulan yıldız isim için Denizlispor teknik patronu 'dan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

ekiplerinden Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü , 'ın eski yıldızı Wesley , hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. İşte Uygun'un o açıklamaları...

"TERİM ÇAĞIRIRSA KOŞA KOŞA GELİR"
"Sneijder ile beraber ekibi Al Gharafa'da birlikte çalıştınız, öğrencinizdi. Sneijder, 'de hangi takıma veya antrenör olarak geliyor?" şeklindeki soru üzerine Uygun şunları söyledi:

"Sneijder kendisini geliştiriyor, antrenörlük konusunda eğitimler alıyor. İyi bir Galatasaraylı ve Galatasaray taraftarı tarafından da çok seviliyor. Ajax'ta zaten altyapı eğitimi konusundaki eğitimine devam ediyor."

Galatasaray'da dev iddia! Wesley Sneijder...

"HAYALİ G.SARAY TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ"
"İleriki süreçteki hayallerinden biri Galatasaray'da teknik direktör olmak. Aynı şekilde Inter'de 'de teknik direktör olmak istiyor. Bildiğim kadarıyla Real Madrid'de teknik ekibe katılması konusunda bir arzu var. Ama Sneijder şu anda net bir karar vermiş değil. Tabii ki hocamız çağırırsa Galatasaray'a koşa koşa gelir. Onun dışında şuraya gidecek buraya gelecek diye bir durum şu an yok. Belki bir teklif gelirse o takıma teknik direktör olarak gelebilir. Ona bir şey diyemem."

"EKİBİMDE YERİN VAR"
Uygun, "Siz, Sneijder'i Denizlispor'a yardımcı antrenör olarak getirmeyi düşündünüz mü?" sorusu üzerine ise "Ben her zaman Sneijder'e 'Benim ekibimde her zaman yerin var. Ne zaman istersen, bize şeref verirsin' diyorum. Onunla bu konuyla ilgili de zaten görüşüyoruz" ifadelerini kullandı. (Trt Spor)

  1. 08.06.2020
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