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Son dakika: Ve Fatih Terim son noktayı koydu! Galatasaray ve Sneijder...
Bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda üst üste yaşanan istifalar herkesi şaşırtmıştı. İlk ayrılık Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğünü yöneten ve uzun yıllardır Fatih Terim'in medya ilişkilerini üstlenen Hande Sümertaş ile yaşanmıştı. Bu ayrılığın sonrasında yardımcı antrenörlük görevini yürüten Hasan Şaş görevinden istifa eden bir diğer isim olmuştu. Bu istifa sonrası sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenörlük için taraftarın sevgilisi olan isimlerden Wesley Sneijder'in adı öne çıkmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim bu iddialara yanıt verdi. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray haberleri...
29 Mayıs 2020 Cuma 13:21
Güncelleme: 29.05.2020 13:21
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Galatasaray'da 4.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in, sarı-kırmızılı camiaya geri döneceği iddia edilmişti.
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Geçtiğimiz haftalarda, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın görevden ayrılması sonrası Sneijder'in, bu pozisyonda göreve başlayacağı öne sürülmüştü.
Bu koltuk için Albert Riera ve Johan Elmander'in ismi de ön plana çıkmıştı. Son olarak ise Mario Jardel'in ismi de Fatih Terim'in yardımcısı olarak anılmıştı.
Ancak Hollanda basınında çıkan haberlere göre Sneijder'in, Real Madrid'in U21 Teknik Direktörlük görevine sıcak bakmadığı ve Galatasaray ile temas halinde olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in gelecek sezon sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör olacağı konuşulurken, bu konuyla ilgili Fatih Terim'den açıklama geldi.