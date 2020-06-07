Galatasaray'ın gözdesi Cesar Montes konuştu! "Avrupa'da oynamak istiyorum" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
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'ın gözdesi konuştu! "Avrupa'da oynamak istiyorum"

Galatasaray'ın gözdesi Cesar Montes konuştu! "Avrupa'da oynamak istiyorum"

ekibi Monterrey'de forma giyen ve bir süredir 'ın gündeminde bulunan , katıldığı bir sosyal medya canlı yayınında Avrupa'da futbol oynamak istediğini itiraf etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

çalışmalarını sürdüren , Marcao'nun sakatlığı ile büyük bir şok yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun yerini doldurmak için çalışmalara başlamış, önceliğini ise Monterrey'de forma giyen 'e vermişti.

23 yaşındaki stoperden kariyerine ilişkin önemli bir açıklama geldi. 'da canlı yayına katılan genç stoper, transferine dair şunları dile getirdi:

Her şeyi Tanrı bilir. Menajerim bu konuda bazı çalışmalar yapıyor ama şu an yüzde yüz Monterrey'e konsantreyim. Bana soruyorlar, söylemek isterim ki hedeflerimden biri Avrupa'da forma giymek.

CESAR MONTES KİMDİR?

Galatasaray'ın ekibi Monterrey'de forma giyen 1.95 boyundaki Montes ile ilgili de temaslarını sürdürdüğü biliniyor. Monterrey altyapısından yetişen oyuncu 2015'ten bu yana A takımda oynuyor. Toplam 177 mücadelede forma giyen Meksikalı yıldız oyuncu 11 gol ve 4 asistlik başarılı bir performans da sergiledi.

  1. 07.06.2020
  2. Güncelleme: 07.06.2020 11:59
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