Galatasaray'ın gözdesi Cesar Montes konuştu! "Avrupa'da oynamak istiyorum"
Meksika ekibi Monterrey'de forma giyen ve bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Cesar Montes, katıldığı bir sosyal medya canlı yayınında Avrupa'da futbol oynamak istediğini itiraf etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Marcao'nun sakatlığı ile büyük bir şok yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun yerini doldurmak için çalışmalara başlamış, önceliğini ise Monterrey'de forma giyen Cesar Montes'e vermişti.
23 yaşındaki stoperden kariyerine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Instagram'da canlı yayına katılan genç stoper, transferine dair şunları dile getirdi:
Her şeyi Tanrı bilir. Menajerim bu konuda bazı çalışmalar yapıyor ama şu an yüzde yüz Monterrey'e konsantreyim. Bana soruyorlar, söylemek isterim ki hedeflerimden biri Avrupa'da forma giymek.
CESAR MONTES KİMDİR?
Galatasaray'ın Meksika ekibi Monterrey'de forma giyen 1.95 boyundaki Montes ile ilgili de temaslarını sürdürdüğü biliniyor. Monterrey altyapısından yetişen oyuncu 2015'ten bu yana A takımda oynuyor. Toplam 177 mücadelede forma giyen Meksikalı yıldız oyuncu 11 gol ve 4 asistlik başarılı bir performans da sergiledi.
- 07.06.2020
- Güncelleme: 07.06.2020 11:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın gözdesi Cesar Montes konuştu! "Avrupa'da oynamak istiyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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