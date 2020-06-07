Galatasaray'ın gözdesi Cesar Montes konuştu! "Avrupa'da oynamak istiyorum"

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Marcao'nun sakatlığı ile büyük bir şok yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun yerini doldurmak için çalışmalara başlamış, önceliğini ise Monterrey'de forma giyen Cesar Montes'e vermişti.

23 yaşındaki stoperden kariyerine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Instagram'da canlı yayına katılan genç stoper, transferine dair şunları dile getirdi:

Her şeyi Tanrı bilir. Menajerim bu konuda bazı çalışmalar yapıyor ama şu an yüzde yüz Monterrey'e konsantreyim. Bana soruyorlar, söylemek isterim ki hedeflerimden biri Avrupa'da forma giymek.

CESAR MONTES KİMDİR?

Galatasaray'ın Meksika ekibi Monterrey'de forma giyen 1.95 boyundaki Montes ile ilgili de temaslarını sürdürdüğü biliniyor. Monterrey altyapısından yetişen oyuncu 2015'ten bu yana A takımda oynuyor. Toplam 177 mücadelede forma giyen Meksikalı yıldız oyuncu 11 gol ve 4 asistlik başarılı bir performans da sergiledi.