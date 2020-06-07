Galatasaray Feghouli'nin yerine 3 aday belirledi!

Corona virüsü salgını sonrası olumsuz etkilenen ekonomisi için kaynak arayan Galatasaray'da satılması gündeme gelen isimlerden biri de Sofiane Feghouli... Arap kulüplerinin gözdesi olan Cezayirli futbolcunun yerini doldurma çabaları ise başladı. İşte Galatasaray'ın Feghouli'nin alternatifi olarak belirlediği 3 oyuncu...
7 Haziran 2020 Pazar 10:00
Güncelleme: 07.06.2020 10:00
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Tüm dünyayı vuran corona virüsü salgını sonrası ekonomisi olumsuz etkilenen Galatasaray, transferde oyuncu satışına yönelecek.
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Sarı-kırmızılı yönetim, gidecek oyunculardan elde edilecek gelirle düşük bütçeli ancak takıma faydalı olabilecek genç isimleri kadroya katacak.
Galatasaray'da transferin gözde ismi olan Sofiane Feghouli'ye teklifler geliyor. Cezayirli oyuncudan önemli bir miktar kazanmayı planlayan Aslan, tecrübeli yıldızın yerini doldurmak için harekete geçti.
Yeni Asır'da yer alan habere göre Galatasaray'ın Feghouli'nin alternatifi olarak belirlediği üç isim şöyle...
JUAN FERNEY OTERO
25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu forvet ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabiliyor. Fransız ekibi Amiens'e 2018'de gelen başarılı oyuncunun sözleşmesi 2021'de sona erecek. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak görülen Otero, bu sezon çıktığı 19 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı.