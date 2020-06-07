Galatasaray Feghouli'nin yerine 3 aday belirledi!

Corona virüsü salgını sonrası olumsuz etkilenen ekonomisi için kaynak arayan Galatasaray'da satılması gündeme gelen isimlerden biri de Sofiane Feghouli... Arap kulüplerinin gözdesi olan Cezayirli futbolcunun yerini doldurma çabaları ise başladı. İşte Galatasaray'ın Feghouli'nin alternatifi olarak belirlediği 3 oyuncu...