Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli takımından ayrıldı!

Mario Balotelli ile Brescia arasında bir süredir yaşanan kriz ayrılıkla son buldu. Ilmessagger'in haberine göre, Serie A kulübü antrenmanlara katılmadığı gerekçesiyle 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetti.







BAŞKAN AYRILIĞIN SİNYALİ VERMİŞTİ

Brescia Başkanı Massimo Cellino sezon başında transfer ettikleri Mario Balotelli ile iplerin kopma noktasına geldiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE!

Gana asıllı İtalyan santrfor, santfor arayışlarında olan Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor. Brescia'dan ayrılmasıyla boşa çıkan Mario Balotelli hakkında sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre yol haritasını belirleyecek.