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06 Haziran 2020, Cumartesi
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'ın gündemindeki Balotelli takımından ayrıldı!

Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli takımından ayrıldı!

Yaz dönemi çalışmalarına devam eden Galaatasaray'a Balotelli'den müjdeli haber geldi. İtalya Serie A takımlarından 'da forma giyen yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi.

ile arasında bir süredir yaşanan kriz ayrılıkla son buldu. Ilmessagger'in haberine göre, Serie A kulübü antrenmanlara katılmadığı gerekçesiyle 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetti.



BAŞKAN AYRILIĞIN SİNYALİ VERMİŞTİ
Brescia Başkanı Massimo Cellino sezon başında ettikleri Mario Balotelli ile iplerin kopma noktasına geldiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE!
Gana asıllı İtalyan santrfor, santfor arayışlarında olan 'ın transfer gündeminde yer alıyor. Brescia'dan ayrılmasıyla boşa çıkan Mario Balotelli hakkında sarı-kırmızılılar teknik direktör 'in raporuna göre yol haritasını belirleyecek.

  1. 06.06.2020
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