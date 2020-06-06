Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli takımından ayrıldı!
Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galaatasaray'a Balotelli'den müjdeli haber geldi. İtalya Serie A takımlarından Brescia'da forma giyen yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi.
Mario Balotelli ile Brescia arasında bir süredir yaşanan kriz ayrılıkla son buldu. Ilmessagger'in haberine göre, Serie A kulübü antrenmanlara katılmadığı gerekçesiyle 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetti.
BAŞKAN AYRILIĞIN SİNYALİ VERMİŞTİ
Brescia Başkanı Massimo Cellino sezon başında transfer ettikleri Mario Balotelli ile iplerin kopma noktasına geldiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE!
Gana asıllı İtalyan santrfor, santfor arayışlarında olan Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor. Brescia'dan ayrılmasıyla boşa çıkan Mario Balotelli hakkında sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre yol haritasını belirleyecek.
- 06.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli takımından ayrıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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