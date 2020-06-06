Brezilyalı stoperi Marcao'nun sakatlanmasının ardından büyük bir şok yaşayan Galatasaray, transferde defans bölgesine yöneldi. Gelecek sezon için bu mevkide alternatif bulundurmak isteyen teknik direktör Fatih Terim'in öncelikli olarak istediği iki isim belli oldu. | Son dakika transfer haberleri