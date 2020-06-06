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Galatasaray'dan stoper atağı! Fatih Terim onları istiyor
Brezilyalı stoperi Marcao'nun sakatlanmasının ardından büyük bir şok yaşayan Galatasaray, transferde defans bölgesine yöneldi. Gelecek sezon için bu mevkide alternatif bulundurmak isteyen teknik direktör Fatih Terim'in öncelikli olarak istediği iki isim belli oldu. | Son dakika transfer haberleri
6 Haziran 2020 Cumartesi 08:55
Güncelleme: 06.06.2020 08:55
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Kongolu defans oyuncusu Luyindama'nın sakatlığının ardından Brezilyalı futbolcu Marcao'nun da sakatlanması ile büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da moraller bozuldu.
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Bu soruna bir çözüm arayan teknik direktör Fatih Terim'in, gelecek sezon aynı sıkıntıyı yaşamamak adına şimdiden yönetimden stoper istediği öne sürüldü.
Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda, West Ham ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ogbonna ismi gündeme geldi.
Aslan'ın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katma planları yaptığı öğrenilirken görüşmelerin sıklaştırılması bekleniyor.
OGBONNA KİMDİR?
Premier Lig ekibi West Ham'da görev yapan 32 yaşındaki oyuncu son 5 sezondur İngiliz kulübünde görev yapıyor. West Ham öncesi iki sezon da Torino'da forma giyen tecrübeli stoper İtalya Milli Takımı ile 12 kez sahaya çıktı.