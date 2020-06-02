Galatasaray ilk teklifi yaptı
Cimbom, Montes için Monterrey'le masaya oturdu.
Bir süredir Monterrey'de forma giyen Cesar Montes'le ilgilenen Galatasaray ilk adımı attı. Meksika'dan Radio Formula'nın iddiasına göre; Galatasaray, 23 yaşındaki stoper için 2.8 milyon dolar teklif etti. Buna karşılık Monterrey, genç stoperi için 5 milyon dolar istedi ve pazarlıklar başladı. Galatasaray'ın en fazla 3.5 milyon dolar'a çıkabileceği öğrenilirken koronavirüs krizi nedeniyle Meksika ekibinin fiyatta esneklik sağlayabileceği aktarıldı. Montes de yurt dışında bir takımda oynamak istiyor.
- 2.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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