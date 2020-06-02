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02 Haziran 2020, Salı
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ilk teklifi yaptı

Galatasaray ilk teklifi yaptı

Cimbom, Montes için 'le masaya oturdu.

Bir süredir 'de forma giyen Cesar Montes'le ilgilenen ilk adımı attı. 'dan Radio Formula'nın iddiasına göre; Galatasaray, 23 yaşındaki stoper için 2.8 milyon dolar teklif etti. Buna karşılık Monterrey, genç stoperi için 5 milyon dolar istedi ve pazarlıklar başladı. Galatasaray'ın en fazla 3.5 milyon dolar'a çıkabileceği öğrenilirken koronavirüs krizi nedeniyle Meksika ekibinin fiyatta esneklik sağlayabileceği aktarıldı. Montes de yurt dışında bir takımda oynamak istiyor.

  1. 2.6.2020
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