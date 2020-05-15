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15 Mayıs 2020, Cuma
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: Yusuf'a devrettim

Hasan Şaş: Yusuf'a devrettim

G.Saray'dan ayrılan , hesabından duygusal bir mesaj daha paylaştı ve sırayı oğluna devrettiğini söyledi.

G.Saray'dan ayrılan , hesabından duygusal bir mesaj daha paylaştı ve sırayı oğluna devrettiğini söyledi. Şaş, "Çok duyguluyum. Dünden beri tüm mesajları okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U15 oynayan Yusuf Deniz'im var. Görevi ona devrettim. 'a hizmet şereftir. Şimdi sıra sende oğlum" ifadelerini kullandı. Hasan'ın paylaşımı taraftarların büyük beğenisini aldı.
  1. 15.5.2020
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