Galatasaray'da Bartali sıkıntısı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Bartali sıkıntısı

'da sıkıntısı

Galatasaray'da Bartali sıkıntısı

Uzun aradan sonra çalışmalara başlayan 'da en büyük sorun kondisyoner Alberto 'nin 'da olması…

12 Haziran'a kadar sezon başındaki geri dönüş idmanlarının tekrarlanması gerekiyor ancak İtalyan kondisyoner ülkesinden gelemediği için büyük sorun yaşanıyor. 'nin yokluğunda Yasin Küçükbaş görev yapıyor.

  1. 12.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Bartali sıkıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA