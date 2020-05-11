Hasan Şaş'ın ayrılığında şok gerçek! Meğer Fatih Terim...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu flaş ayrılığın altında yatan sebep ortaya çıkarken, bir ismin daha ayrılık kararı aldığı ve yakın zamanda açıklayacağı belirtildi. Peki Hasan Şaş Galatasaray'dan neden ayrıldı? İşte yaşanan gelişmenin perde arkası ve gündem yaratacak Fatih Terim detayı...