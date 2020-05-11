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Hasan Şaş'ın ayrılığında şok gerçek! Meğer Fatih Terim...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu flaş ayrılığın altında yatan sebep ortaya çıkarken, bir ismin daha ayrılık kararı aldığı ve yakın zamanda açıklayacağı belirtildi. Peki Hasan Şaş Galatasaray'dan neden ayrıldı? İşte yaşanan gelişmenin perde arkası ve gündem yaratacak Fatih Terim detayı...
11 Mayıs 2020 Pazartesi 18:57
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Galatasaray'da istifa depreminin ardından gözlerin çevrildiği Hasan Şaş'ın ayrılığının asıl sebebi belli oldu.
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Sarı-kırmızılıların unutulmaz futbolcusu ve Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini resmen duyurdu.
Şaş yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım,bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..." ifadelerini kullandı."
GALATASARAY İSTİFAYI DOĞRULADI Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada istifayı doğruladı ve Hasan Şaş'ın istifasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.
"Kulübümüzde, Futbol A Takım Yardımcı Antrenörlüğü görevini yürüten Sayın Hasan Şaş görevinden ayrılmıştır.
Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.