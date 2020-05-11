Hasan Şaş'ın ayrılığında şok gerçek! Meğer Fatih Terim... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Hasan Şaş'ın ayrılığında şok gerçek! Meğer Fatih Terim...

Hasan Şaş'ın ayrılığında şok gerçek! Meğer Fatih Terim...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu flaş ayrılığın altında yatan sebep ortaya çıkarken, bir ismin daha ayrılık kararı aldığı ve yakın zamanda açıklayacağı belirtildi. Peki Hasan Şaş Galatasaray'dan neden ayrıldı? İşte yaşanan gelişmenin perde arkası ve gündem yaratacak Fatih Terim detayı...

11 Mayıs 2020 Pazartesi 18:57
Hasan Şaş'ın ayrılığında şok gerçek! Meğer Fatih Terim...

Galatasaray'da istifa depreminin ardından gözlerin çevrildiği Hasan Şaş'ın ayrılığının asıl sebebi belli oldu.

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Hasan Şaş'ın ayrılığında şok gerçek! Meğer Fatih Terim...

Sarı-kırmızılıların unutulmaz futbolcusu ve Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini resmen duyurdu.

Hasan Şaş'ın ayrılığında şok gerçek! Meğer Fatih Terim...

Şaş yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım,bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..." ifadelerini kullandı."

Hasan Şaş'ın ayrılığında şok gerçek! Meğer Fatih Terim...

GALATASARAY İSTİFAYI DOĞRULADI
Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada istifayı doğruladı ve Hasan Şaş'ın istifasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Hasan Şaş'ın ayrılığında şok gerçek! Meğer Fatih Terim...

"Kulübümüzde, Futbol A Takım Yardımcı Antrenörlüğü görevini yürüten Sayın Hasan Şaş görevinden ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.


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