Falcao'dan Diego Ribas'a övgüler! "Az görülen bir yeteneğe sahip"

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Atletico Madrid formasıyla 2012 yılında Athletic Bilbao'ya karşı oynadıkları UEFA Avrupa Ligi finalini değerlendirdi. UEFA'ya konuşan yıldız futbolcu, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski takım arkadaşı Diego Ribas'a övgüler yağdırdı ve şu ifadeleri kullandı:

Diego, az futbolcuda görülen bir yeteneğe sahip. Forveti arar ve onun hareketlerini okur. Her durumda nasıl bir çözüm yolu bulacağını bilir. O ve onun gibi sorumluluk alan futbolcular sayesinde finali kazandık. Fark yaratan buydu.

İki İspanyol kulübü Atletico Madrid ile Athletic Bilbao'nun karşı karşıya geldiği maçı Madrid ekibi Radamel Falcao'nun iki ve Diego'nun bir golü ile 3-0 kazanarak şampiyon olmuştu.