Falcao'dan Diego Ribas'a övgüler! "Az görülen bir yeteneğe sahip" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray F.Bahçe'nin eski yıldızını övdü! "Az görülen bir yeteneğe sahip"

Falcao'dan 'a övgüler! "Az görülen bir yeteneğe sahip"

Falcao'dan Diego Ribas'a övgüler! "Az görülen bir yeteneğe sahip"

'ın Kolombiyalı golcüsü , 'de forma giydiği dönemde 2012 yılında oynadıkları finalini anlatırken, bir dönem forması da giyen eski takım arkadaşı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın Kolombiyalı golcüsü , formasıyla 2012 yılında 'ya karşı oynadıkları finalini değerlendirdi. UEFA'ya konuşan yıldız futbolcu, bir dönem forması da giyen eski takım arkadaşı 'a övgüler yağdırdı ve şu ifadeleri kullandı:

Diego, az futbolcuda görülen bir yeteneğe sahip. Forveti arar ve onun hareketlerini okur. Her durumda nasıl bir çözüm yolu bulacağını bilir. O ve onun gibi sorumluluk alan futbolcular sayesinde finali kazandık. Fark yaratan buydu.

İki İspanyol kulübü Atletico Madrid ile Athletic Bilbao'nun karşı karşıya geldiği maçı Madrid ekibi Radamel Falcao'nun iki ve Diego'nun bir golü ile 3-0 kazanarak şampiyon olmuştu.

haberin devamı

  1. 10.05.2020
  2. Güncelleme: 10.05.2020 11:15
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Falcao'dan Diego Ribas'a övgüler! "Az görülen bir yeteneğe sahip" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA