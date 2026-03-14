Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Göztepe, 26. haftada sahasında Corendon Alanyaspor'u yenerek galibiyet hasretini sonlandırıp yeni bir sayfa açmak istiyor. Süper Lig'de geride kalan 25 maçta topladığı 42 puanla 6. sırada yer alan Göztepe, Avrupa hedefini sürdürmek için taraftarı önünde galibiyet arıyor. Konuk ekip Corendon Alanyaspor ise ligin alt sıralarından kurtulup nefes almak amacıyla İzmir deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

MAÇIN 11'LERİ

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Allan, Cherni, Miroshi, Dennis, Ogün, Antunes, Jeh, Juan

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Hagi, Ruan, Hwang, Mounie

GÖZTEPE-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe-Corendon Alanyaspor maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Asen Albayrak'ın yönettiği mücadele beIN Sports kanalında canlı yayınlanıyor.