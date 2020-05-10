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Beşiktaş'ın gözdesine Galatasaray kancası! Milli yıldız...
Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arayı yeni sezon kadro yapılanması için kullanan Galatasaray, takıma sol bek takviyesi yapma kararı aldı. Gözünü milli yıldıza diken sarı-kırmızılı takımın transferdeki rakibi ise Beşiktaş. İşte transfer haberinin detayları...
10 Mayıs 2020 Pazar 08:26
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Önümüzdeki sezon Marcelo Saracchi ile rekabete girecek yerli bir sol bek transfer etmek isteyen Galatasaray gözünü, Beşiktaş'ın da gündeminde olan milli futbolcuya dikti.
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Takvim'de yer alan habere göre Umut Meraş'ı devre arasında yüksek maliyeti sebebiyle transfer edemeyen Cimbom, Le Havre'nin Fransa'da 1. lige çıkamaması sebebiyle bu kez daha avantajlı.
Üst lige çıkamayan Le Havre'nin EURO 2020'nin iptal olması sebebiyle Umut'u yüksek bonservisle satma hayali de suya düştü.
Cimbom'un yıldız oyuncu için transfer teklifinin ise satın alma opsiyonlu kiralama olacağı ifade edildi.
Umut'un üst üste 2 sezon 2. ligde oynamaya soğuk baktığı ve Le Havre'den izin isteyeceği konuşuluyor. 24 yaşındaki oyuncunun üst seviyede oynamak istemesi Cimbom'un umutlarını artırıyor.
Milli futbolcuyu yüksek bir rakama satması zor gözüken Le Havre'nin Galatasaray'ın teklifine olumlu yanıt verme ihtimali bu kez hayli yüksek. İki takım arasında sıkı bir pazarlık yaşanacak gibi.