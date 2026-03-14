Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır'dan centilmenlik örneği

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 20:43
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelenin 33. dakikasında Başakşehirli futbolcu Yusuf Sarı'nın şutunda top dışarı gitti ve maçın hakemi aut kararı verdi. Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, aut verilen pozisyonda hakeme topun kendisinden çıktığını söyledi. Maçın hakemi Batuhan Kolan, milli kaleciyi centilmenliğinden dolayı tebrik etti.