Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray taraftarından Lucas Torreira'ya destek pankartı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Sarı kırmızılı taraftarlarda mücadele öncesi Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'ya destek pankartı açtı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 20:24
Galatasaraylı taraftarlar, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için özel pankart hazırladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılı taraftarlar bu müsabakaya özel pankartlar hazırladı. Taraftarlar, Kuzey tribününde Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için açtığı pankartta Torreira ile birlikte annesi ve anneannesi olduğu bir görsel yaparken ayrıca 'Küçük meleklerin ve büyük ailen seninle gurur duyuyor' yazısı yer aldı.

GALATASARAY TARAFTARINDAN AİLE MESAJI

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca Doğu Tribününde Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcuların görsellerinin yer aldığı bir pankart daha açtı ve 'Yediden yetmişe bütün aile gurur duyuyor sizlerle!' yazısını ekledi.

