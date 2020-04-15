Olay iddia! 'Feghouli Galatasaray'dan ayrılmak istiyor'
Galatasaray'da son dakika Sofiane Feghouli depremi yaşanıyor... Sarı kırmızılıların kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Afrika basınında yer alan habere göre Sofiane Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor! İşte o haber... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da sürpriz gelişme... Sarı kırmızılılara geldiği günden bu yana oynadığı futbolla taraftarları kendine hayran bırakan Sofiane Feghouli için yolun sonuna gelindi.
Afrika basını, "Feghouli, sezon sonunda gitmek istiyor" başlıklı verdiği haberde, oyuncunun corona virüsü (koronavirüsü) tehlikesinin atlatılmasının ardından kulüpten ayrılmak istediği belirtildi.
Haberin detaylarında aktarılanlara göre sezonu Galatasaray'da tamamlamak isteyen yıldız futbolcu, gelecek sezon başka bir takımda rol almak istiyor.
Öte yandan Feghouli'nin Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline geldiği belirtilen haberde, transfer için Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin devrede olduğu ifade edildi.
Sofiane Feghouli, bu sezon çıktığı toplam 30 müsabakada 6 gol 5 asistlik performans sergilerken, 2353 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.
- 15.04.2020
- Güncelleme: 15.04.2020 17:17
- Olay iddia! 'Feghouli Galatasaray'dan ayrılmak istiyor'
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Olay iddia! 'Feghouli Galatasaray'dan ayrılmak istiyor' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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