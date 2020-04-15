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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Olay iddia! 'Feghouli 'dan ayrılmak istiyor'

Olay iddia! 'Feghouli Galatasaray'dan ayrılmak istiyor'

'da son dakika depremi yaşanıyor... Sarı kırmızılıların kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Afrika basınında yer alan habere göre Sofiane Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor! İşte o haber... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da sürpriz gelişme... Sarı kırmızılılara geldiği günden bu yana oynadığı futbolla taraftarları kendine hayran bırakan için yolun sonuna gelindi.

Afrika basını, "Feghouli, sezon sonunda gitmek istiyor" başlıklı verdiği haberde, oyuncunun corona virüsü (koronavirüsü) tehlikesinin atlatılmasının ardından kulüpten ayrılmak istediği belirtildi.

Haberin detaylarında aktarılanlara göre sezonu Galatasaray'da tamamlamak isteyen yıldız futbolcu, gelecek sezon başka bir takımda rol almak istiyor.

Öte yandan Feghouli'nin Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline geldiği belirtilen haberde, için Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin devrede olduğu ifade edildi.

Sofiane Feghouli, bu sezon çıktığı toplam 30 müsabakada 6 gol 5 asistlik performans sergilerken, 2353 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

  1. 15.04.2020
  2. Güncelleme: 15.04.2020 17:17
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