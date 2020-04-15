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15 Nisan 2020, Çarşamba
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'dan Onyekuru kararı! ...

Monaco'dan Onyekuru kararı! Galatasaray...

'dan 'a kiralık olarak gelen gösterdiği performansla 'de fark yaratan isim olmuştu. Fransız ekibi Onyekuru'nun bonservis bedelini belirlerken, gelecek sezon da Nijeryalı yıldızla yola devam etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim transferde düğmeye bastı.

'da hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, hücumda problem çözme yeteneği bir hayli fazla olan Nijeryalı yıldızı kadrosunda tutabilmek için mesai harcıyor.

Finansal Fair yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, çözümü kiralık oyuncularda buldu. Seri, Lemina, Andone ve Onyekuru'yu sezon sonuna kadar, Saracchi'yi ise 1.5 yıllığına kiralayan sarı-kırmızılılar, yeni sezondaki bonservisli transferde önceliği Onyekuru'ya verme kararı aldı.

BONSERVİSİ 13 MİLYON EURO
Nijeryalı yıldızın bedelini 13 milyon Euro olarak belirleyen , ilk planda indirime zorlanacak. Maicon'u Al-Nasr'a satmaya hazırlanan, Telles'ten ise 3 milyon Euro pay beklentisi olan Galatasaray, sorunlu yıldızları , Babel ve Diagne'yi de satmaya çalışacak. Sarı-kırmızılılar, transferden gelecek bu parayı Onyekuru'ya kullanacak.

BÜTÇE OLUŞMAZSA KİRALAMA FORMÜLÜ
23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için bütçe oluşmazsa zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak. (Sabah)

  1. 15.04.2020
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