Monaco'dan Onyekuru kararı! Galatasaray...
Monaco'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Henry Onyekuru gösterdiği performansla Süper Lig'de fark yaratan isim olmuştu. Fransız ekibi Onyekuru'nun bonservis bedelini belirlerken, gelecek sezon da Nijeryalı yıldızla yola devam etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim transferde düğmeye bastı.
Galatasaray'da Henry Onyekuru hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, hücumda problem çözme yeteneği bir hayli fazla olan Nijeryalı yıldızı kadrosunda tutabilmek için mesai harcıyor.
Finansal Fair yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, çözümü kiralık oyuncularda buldu. Seri, Lemina, Andone ve Onyekuru'yu sezon sonuna kadar, Saracchi'yi ise 1.5 yıllığına kiralayan sarı-kırmızılılar, yeni sezondaki bonservisli transferde önceliği Onyekuru'ya verme kararı aldı.
BONSERVİSİ 13 MİLYON EURO
Nijeryalı yıldızın bedelini 13 milyon Euro olarak belirleyen Monaco, ilk planda indirime zorlanacak. Maicon'u Al-Nasr'a satmaya hazırlanan, Telles'ten ise 3 milyon Euro pay beklentisi olan Galatasaray, sorunlu yıldızları Belhanda, Babel ve Diagne'yi de satmaya çalışacak. Sarı-kırmızılılar, transferden gelecek bu parayı Onyekuru'ya kullanacak.
BÜTÇE OLUŞMAZSA KİRALAMA FORMÜLÜ
23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için bütçe oluşmazsa zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak. (Sabah)
- 15.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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