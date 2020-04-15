Monaco'dan Onyekuru kararı! Galatasaray...

Galatasaray'da Henry Onyekuru hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, hücumda problem çözme yeteneği bir hayli fazla olan Nijeryalı yıldızı kadrosunda tutabilmek için mesai harcıyor.

Finansal Fair yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, çözümü kiralık oyuncularda buldu. Seri, Lemina, Andone ve Onyekuru'yu sezon sonuna kadar, Saracchi'yi ise 1.5 yıllığına kiralayan sarı-kırmızılılar, yeni sezondaki bonservisli transferde önceliği Onyekuru'ya verme kararı aldı.

BONSERVİSİ 13 MİLYON EURO

Nijeryalı yıldızın bedelini 13 milyon Euro olarak belirleyen Monaco, ilk planda indirime zorlanacak. Maicon'u Al-Nasr'a satmaya hazırlanan, Telles'ten ise 3 milyon Euro pay beklentisi olan Galatasaray, sorunlu yıldızları Belhanda, Babel ve Diagne'yi de satmaya çalışacak. Sarı-kırmızılılar, transferden gelecek bu parayı Onyekuru'ya kullanacak.

BÜTÇE OLUŞMAZSA KİRALAMA FORMÜLÜ

23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için bütçe oluşmazsa zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak. (Sabah)