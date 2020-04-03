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03 Nisan 2020, Cuma
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’den itirafı!

Osimhen’den Galatasaray itirafı!

Fransa Lig 1 takımlarından Lille'deki performansıyla dev takımların gözdesi haline gelen 'den Drogba itirafı geldi. 'la ilgili konuşan yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takımın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Drogba'yı örnek aldığını ve onu kopyalamak için Marsilya, ve 'daki maçlarını sürekli izlediğini söyleyen Nijeryalı, "'ya (Charleroi) gitmeden önce Galatasaray benimle ilgilendiğini öğrenince Drogba'nın formasını giyeceğim için çok heyecanlanmıştı. Ancak daha sonra görüşmeler kesildi" dedi.

  1. 3.4.2020
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