Babel Galatasaray'a dönüyor! Gözler diğer kiralık futbolcularda - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Babel G.Saray'a dönüyor! Gözler diğer kiralık futbolcularda

Babel 'a dönüyor! Gözler diğer kiralık futbolcularda

Babel Galatasaray'a dönüyor! Gözler diğer kiralık futbolcularda

Liglerin Ağustos ayına kadar uzaması durumunda 'ın bir başka sıkıntısı ise kiralık sözleşmeleri biterek dönecek olan , Mbaye Diagne, Ozornwafor, Taşdemir ve Maicon'un durumları...

Ajax, Babel'in sözleşmesini tek taraflı feshetti. Şimdi gözler diğer oyuncularda... Diagne, Ozornwafor, Taşdemir ve Maicon da dönerse 'ı ayrıca düşündürüyor. Özellikle de 'da da barınamayan Diagne faktörü... Bu oyunculara yeni takım bulunması için çalışmalar yapılacağı ifade ediliyor.

  1. 3.4.2020
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