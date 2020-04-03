Babel Galatasaray'a dönüyor! Gözler diğer kiralık futbolcularda

Ajax, Babel'in sözleşmesini tek taraflı feshetti. Şimdi gözler diğer oyuncularda... Diagne, Ozornwafor, Emre Taşdemir ve Maicon da dönerse Galatasaray'ı ayrıca düşündürüyor. Özellikle de Belçika'da da barınamayan Diagne faktörü... Bu oyunculara yeni takım bulunması için çalışmalar yapılacağı ifade ediliyor.