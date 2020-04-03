Babel Galatasaray'a dönüyor! Gözler diğer kiralık futbolcularda
Liglerin Ağustos ayına kadar uzaması durumunda Galatasaray'ın bir başka sıkıntısı ise kiralık sözleşmeleri biterek dönecek olan Ryan Babel, Mbaye Diagne, Ozornwafor, Emre Taşdemir ve Maicon'un durumları...
Ajax, Babel'in sözleşmesini tek taraflı feshetti. Şimdi gözler diğer oyuncularda... Diagne, Ozornwafor, Emre Taşdemir ve Maicon da dönerse Galatasaray'ı ayrıca düşündürüyor. Özellikle de Belçika'da da barınamayan Diagne faktörü... Bu oyunculara yeni takım bulunması için çalışmalar yapılacağı ifade ediliyor.
- 3.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Babel Galatasaray'a dönüyor! Gözler diğer kiralık futbolcularda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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