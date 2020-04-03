Dünya yıldızı Galatasaray'a! Parası Telles'ten gelecek

Corona virüsü krizi patlamadan önce Galatasaray'ın gelecek sezon PSG'nin sol beki Layvin Kurzawa'yı transfer edeceği iddia edilmişti. Krizin patlamasından sonra bu iddianın devamı gelmedi. Ancak dün Fransız Le10Sports, PSG'nin, Kurzawa'ya yeni sözleşme önermeyeceğini, yerine Porto'da forma giyen Alex Telles'i alacağını yazdı. Bu iddia sonrasında önümüzdeki dönemde 27 yaşındaki Fransız futbolcunun ismi yeniden Galatasaray'ın gündemine gelebilir.

PARASI TELLES'TEN

Telles'in PSG'ye transferi gerçekleşirse, Porto ile yapılan anlaşma gereği satış karının yüzde 10'u Galatasaray'ın kasasına girecek. Sarıkırmızılı ekip böylece Kurzawa'nın maliyetini çıkaracak.