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03 Nisan 2020, Cuma
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Dünya yıldızı 'a! Parası Telles'ten gelecek

Dünya yıldızı Galatasaray'a! Parası Telles'ten gelecek

ekiplerinden 'da önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmaları teknik direktör 'in raporu doğrultusunda başladı. Yuto Nagatomo'yla yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılı kurmaylar, Japon futbolcunun yerini 'nin yıldız futbolcusu 'yla doldurmayı planlıyor.

Corona virüsü krizi patlamadan önce 'ın gelecek sezon 'nin sol beki 'yı edeceği iddia edilmişti. Krizin patlamasından sonra bu iddianın devamı gelmedi. Ancak dün Fransız Le10Sports, PSG'nin, Kurzawa'ya yeni sözleşme önermeyeceğini, yerine Porto'da forma giyen 'i alacağını yazdı. Bu iddia sonrasında önümüzdeki dönemde 27 yaşındaki Fransız futbolcunun ismi yeniden Galatasaray'ın gündemine gelebilir.

PARASI TELLES'TEN
Telles'in PSG'ye transferi gerçekleşirse, Porto ile yapılan anlaşma gereği satış karının yüzde 10'u Galatasaray'ın kasasına girecek. Sarıkırmızılı ekip böylece Kurzawa'nın maliyetini çıkaracak.

  1. 3.4.2020
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