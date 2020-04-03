Dünya yıldızı Galatasaray'a! Parası Telles'ten gelecek
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmaları teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda başladı. Yuto Nagatomo'yla yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılı kurmaylar, Japon futbolcunun yerini PSG'nin yıldız futbolcusu Layvin Kurzawa'yla doldurmayı planlıyor.
Corona virüsü krizi patlamadan önce Galatasaray'ın gelecek sezon PSG'nin sol beki Layvin Kurzawa'yı transfer edeceği iddia edilmişti. Krizin patlamasından sonra bu iddianın devamı gelmedi. Ancak dün Fransız Le10Sports, PSG'nin, Kurzawa'ya yeni sözleşme önermeyeceğini, yerine Porto'da forma giyen Alex Telles'i alacağını yazdı. Bu iddia sonrasında önümüzdeki dönemde 27 yaşındaki Fransız futbolcunun ismi yeniden Galatasaray'ın gündemine gelebilir.
PARASI TELLES'TEN
Telles'in PSG'ye transferi gerçekleşirse, Porto ile yapılan anlaşma gereği satış karının yüzde 10'u Galatasaray'ın kasasına girecek. Sarıkırmızılı ekip böylece Kurzawa'nın maliyetini çıkaracak.
- 3.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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