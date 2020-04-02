Falcao yönetimin indirim talebini reddetti! 10 milyon euroya 'Evet' dedi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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Falcao yönetimin indirim talebini reddetti! 10 milyon euroya 'Evet' dedi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Radamel Falcao yol ayrımına geldi. Sarı-kırmızılı takıma geldiği ilk zamanlarda sakatlığı nedeniyle bekleneni veremeyen yıldız isim, sakatlığını atlattıktan sonra bambaşka bir görüntü çizdi ve Galatasaray'ın yükselişinde önemli bir pay sahibi oldu. Ancak iddialara göre corona virüsü nedeniyle futbolculardan indirim talep eden sarı-kırmızılı yönetimin talebini reddeden Falcao, kendisine gelen yıllık 10 milyon euroluk teklifi kabul etti. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

2 Nisan 2020 Perşembe 22:15 Güncelleme: 02.04.2020 22:15
Falcao yönetimin indirim talebini reddetti! İşte yeni adresi

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Radamel Falcao'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Golcü futbolcunun geleceğiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Falcao yönetimin indirim talebini reddetti! İşte yeni adresi

Corona virüsü salgını futbol dünyasında da taşları yerinden oynatmaya başladı. Liglerin askıya alınmasıyla ekonomik olarak çıkmaza giren kulüpler, çözüm yolları aramaya başladı.

Falcao yönetimin indirim talebini reddetti! İşte yeni adresi

Krizi atlatmak için gündeme gelen ilk çare ise futbolcuların maaşlarında indirime gitmek. Juventus ve Barcelona'nın bu yola başvurmasının ardından Süper Lig ekipleri de oyuncularla görüşmeye başladı.

Falcao yönetimin indirim talebini reddetti! İşte yeni adresi

Galatasaray'ın da başta yıldız isimler olmak üzere takımdaki futbolculardan indirim talep ettiği ifade ediliyor.


Falcao yönetimin indirim talebini reddetti! İşte yeni adresi

İNDİRİM TEKLİFİNİ REDDETTİ!
Katar basınında sarı-kırmızılı ekip için çarpıcı bir iddia dile getirildi. Bu habere göre Falcao, kulüpten gelen indirim istediğini reddetti ve Al Sadd'la anlaştı.

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