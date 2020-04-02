Falcao yönetimin indirim talebini reddetti! 10 milyon euroya 'Evet' dedi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Radamel Falcao yol ayrımına geldi. Sarı-kırmızılı takıma geldiği ilk zamanlarda sakatlığı nedeniyle bekleneni veremeyen yıldız isim, sakatlığını atlattıktan sonra bambaşka bir görüntü çizdi ve Galatasaray'ın yükselişinde önemli bir pay sahibi oldu. Ancak iddialara göre corona virüsü nedeniyle futbolculardan indirim talep eden sarı-kırmızılı yönetimin talebini reddeden Falcao, kendisine gelen yıllık 10 milyon euroluk teklifi kabul etti. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...