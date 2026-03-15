İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Betis ile Celta Vigo arasında kritik bir mücadele yaşanacak. Estadio de La Cartuja'da oynanacak karşılaşmada ev sahibi Real Betis, 4 maçtır galibiyetten uzak ve bu kötü seriye son vermek istiyor. Manuel Pellegrini yönetimindeki takım 43 puanla 5. sırada yer alırken, konuk Celta Vigo ise 40 puanla 6. sırada bulunuyor ve deplasmanda kritik 3 puanı hedefliyor. Peki, Real Betis-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL BETIS-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 28. haftasında oynanacak Real Betis-Celta Vigo maçı 15 Mart 2026 Pazar günü saat 20.30'da başladı.

REAL BETIS-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio de La Cartuja'da oynanacak Real Betis-Celta Vigo maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanıyor.

REAL BETIS-CELTA VIGO MAÇI İLK 11'LERİ

Real Betis: Valles, Bellerin, Bartra, Souza, Firpo, Roca, Fornals, Fernandez, Ruibal, Hernandez, Ezzalzouli

Celta Vigo: Radu, Nunez, Starfelt, Alonso, Lopez, Sotelo, Mingueza, Carreira, Alvarez, Duran Fernandez, Jutlga