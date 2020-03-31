Lucescu'dan corona virüsü tedavisi gören Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'e mesaj! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Luce'den Terim'e mesaj! "Mücade etmeyi kazanmayı sever"

'dan ve 'e geçmiş olsun mesajı!

Mircea Lucescu'dan Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı!

Rumen , nedeniyle tedavi gören İkinci Başkanı ile Galatasaray Teknik Direktörü 'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

A , ve 'ın efsane teknik direktörlerinden , gündem ile alakalı açıklamalarda bulundu.

nedeniyle tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü 'in hastalığı atlatarak takımın başında duracağın söyleyen Lucescu, "Sayın Fatih Terim, başarılarıyla adını Türk futbol tarihine yazdırmış, Kupası zaferi yaşamış büyük bir antrenör. Koronavirüsü yenip tekrardan takımının başına geçeceğinden eminim. Fatih Terim her zaman mücadele etmeyi, kazanmayı sever" diye konuştu.

Terim'in taburcu olmasına sevindiğini dile getiren usta antrenör, "Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu hastalığı yenecek iradeye ve inanca sahip. Galatasaray'ın ona ihtiyacı var. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur. Hepimiz koronavirüs kabusundan kurtulduktan sonra 'a gelip Fatih Terim'i ziyaret etmek isterim" dedi.

"İNŞALLAH ABDURRAHİM İLE ESKİDEN OLDUĞU GİBİ ŞAKALAŞIRIZ"

sarı-kırmızılı ekipte corona virüsü tedavisi gören bir diğer isim ile ilgili ise Rumen teknik adam, "Abdurrahim ile beraber 18 yıl önce şampiyonluk yaşadık. O sene takımda büyük eksikler olmasına rağmen şampiyon olmuştuk. Abdurrahim, gerçekten çok sevdiğim bir dostum. İnşallah çabucak iyileşir ve eskiden olduğu gibi şakalaşırız" ifadelerini kullandı.

"EVDE KAL" ÇAĞRISI

Mircea Lucescu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında dünya genelinde yapılan "evde kal" çağrısına da destek verdi.

Tecrübeli teknik adam, koronavirüs salgınına karşı kendisini Romanya'nın başkenti Bükreş'teki evinde karantinaya aldığını ifade ederek, "Ailemle beraber bu zorlu günlerin geçmesini bekliyoruz. Evde kalın ve yaşamamız için mücadele eden sağlık çalışanlarına yardım edin. Alınan sıkı tedbirlerle, salgının etkisinin en kısa sürede geçmesini sağlayabiliriz." mesajını verdi.

  1. 31.03.2020
  2. Güncelleme: 31.03.2020 12:30
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