Galatasaray - Beşiktaş derbisi futbolculardan koronavirüs önlemi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Dev derbi öncesi futbolculardan koronavirüs önlemi!

- derbisi futbolculardan önlemi!

Galatasaray - Beşiktaş derbisi futbolculardan koronavirüs önlemi!

'in 26. haftasında ile 'ın Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği mücadele öncesi futbolcular, nedeniyle tokalaşmadı.

'in 26. haftasında ile karşı karşıya geldi. Stadyumu'ndaki mücadele, nedeniyle taraftara kapalı bir şekilde oynandı.

TRİBÜNDE 262 BASIN MENSUBU

Mücadeleyi, maçta görevli olan özel güvenlik mensupları, emniyet mensupları, kulüp personelleri, yöneticiler ve basın mensupları takip etti. Derbi maçta 45 fotomuhabiri, 32 kameraman ve 185 muhabir-yazar görev alırken, toplamda 262 medya mensubu mücadeleyi takip etti.

FUTBOLCULARDAN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Maç öncesi seremoninin ardından bir araya gelen futbolcular tokalaşmak yerine bilek tokuşturmayı tercih etti.

  1. 15.03.2020
  2. Güncelleme: 15.03.2020 19:39
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