Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru , takımla çalışmalarda yer alırken, Adem Büyük 'ün tedavisine devam edildi

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Gruplar halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı aktarıldı. İdmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, takımla çalışmalarda yer alırken, Adem Büyük'ün tedavisine devam edildiği vurgulandı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla derbinin hazırlıklarını tamamlayacak.