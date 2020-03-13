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13 Mart 2020, Cuma
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'da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

'in 26. haftasında evinde 'ı konuk edecek , çalışmalarını yönetiminde sürdürüyor. Sarı-kırmızlı takımda Nijeryalı futbolcusu , takımla çalışmalarda yer alırken, 'ün tedavisine devam edildiği vurgulandı.

Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı futbolcusu , takımla çalışmalarda yer alırken, 'ün tedavisine devam edildi

, 'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü 'ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Gruplar halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı aktarıldı. İdmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, takımla çalışmalarda yer alırken, Adem Büyük'ün tedavisine devam edildiği vurgulandı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla derbinin hazırlıklarını tamamlayacak.

  1. 13.03.2020
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