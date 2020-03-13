Galatasaray liglerin ertelenmesini talep etti
Galatasaray Kulübü, koronavirüs nedeniyle spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına ilişkin alınan karar sonrası internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak, liglerin ertelenmesini talep etti.
Türkiye'de spor müsabakalarının koronavirüs nedeniyle nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Galatasaray Kulübü ise liglerin ertelenmesini talep etti.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adlı Coronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesinin ardından Nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştır.
Önce sağlık ilkesinden hareketle, seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerekmektedir. Nitekim pek çok ülkede liglerin ertelenmesine ya da askıya alınmasına karar verilmiştir.
Liglerin ertelenmediği ve müsabakaların seyircisiz oynanması ile ilgili olarak da İngiltere'de ise müsabakaların şifresiz yayınlanması kararı alınmıştır. Zira seyircisiz oynanması halinde kişiler şifreli yayınlanan müsabakaları izlemek için yine bir araya gelecek ve toplu olarak bu müsabakaları izleyeceklerdir.
Bu şekilde taraftar gruplarınca bir araya gelinerek müsabaka izlenme ihtimali de gözetilmelidir.
Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır.
Bu nedenlerle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz.
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 11:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray liglerin ertelenmesini talep etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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