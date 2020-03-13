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13 Mart 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan erteleme talebi!

liglerin ertelenmesini talep etti

Galatasaray liglerin ertelenmesini talep etti

Kulübü, koronavirüs nedeniyle spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına ilişkin alınan karar sonrası internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak, liglerin ertelenmesini talep etti.

Türkiye'de spor müsabakalarının koronavirüs nedeniyle nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Kulübü ise liglerin ertelenmesini talep etti.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adlı Coronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesinin ardından Nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştır.

Önce sağlık ilkesinden hareketle, seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerekmektedir. Nitekim pek çok ülkede liglerin ertelenmesine ya da askıya alınmasına karar verilmiştir.

Liglerin ertelenmediği ve müsabakaların seyircisiz oynanması ile ilgili olarak da İngiltere'de ise müsabakaların şifresiz yayınlanması kararı alınmıştır. Zira seyircisiz oynanması halinde kişiler şifreli yayınlanan müsabakaları izlemek için yine bir araya gelecek ve toplu olarak bu müsabakaları izleyeceklerdir.

Bu şekilde taraftar gruplarınca bir araya gelinerek müsabaka izlenme ihtimali de gözetilmelidir.

Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır.

Bu nedenlerle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz.

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  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 11:55
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