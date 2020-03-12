Cumhurbaşkanlığından flaş karar! Maçlar seyircisiz oynanacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'de spor müsabakalarının koronavirüs nedeniyle nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin koronavirüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Beştepe'de yaptığı toplantı sona erdi. Toplantının ardından kararları açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.
4 BÜYÜK MAÇ SEYİRCİSİZ
Futbolda Süper Lig'in 32'nci haftasında kadar, TFF 1'inci Lig'de ise 34'üncü haftaya kadar maçlar seyiricisiz olarak oynanacak.
Öte yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor - Başakşehir, Galatasaray - Beşiktaş, Medipol Başakşehir - Galatasaray ve Galatasaray - Trabzonspor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı da bu açıklamayla birlikte kesinleşmiş oldu.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI DA SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Erkek basketbolda ise ING Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında 13 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşması da bu kararla birlikte seyircisiz oynanacak.
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 20:17
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cumhurbaşkanlığından flaş karar! Maçlar seyircisiz oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.