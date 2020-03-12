Cumhurbaşkanlığından flaş karar! Maçlar seyircisiz oynanacak - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Cumhurbaşkanlığından flaş karar! Maçlar seyircisiz oynanacak

Cumhurbaşkanlığından flaş karar! Maçlar seyircisiz oynanacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , 'de spor müsabakalarının nedeniyle nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Beştepe'de yaptığı toplantı sona erdi. Toplantının ardından kararları açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

4 BÜYÜK MAÇ SEYİRCİSİZ

Futbolda 'in 32'nci haftasında kadar, 1'inci Lig'de ise 34'üncü haftaya kadar maçlar seyiricisiz olarak oynanacak.

Öte yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren - , - , Medipol Başakşehir - Galatasaray ve Galatasaray - Trabzonspor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı da bu açıklamayla birlikte kesinleşmiş oldu.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI DA SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Erkek basketbolda ise ING Süper Ligi'nin 27'nci haftasında 13 Nisan'da oynanacak olan Beko - karşılaşması da bu kararla birlikte seyircisiz oynanacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama! Maçlar seyircisiz oynanacak

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 20:17
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