1.2 milyarlık derbi

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği bugünkü mücadelede iki takımın birbirinden ünlü yıldızları Ülker Stadı'nda sahne alacak. Transfermarkt verilerine göre Galatasaray 101.5 milyon euro değeriyle ligin en pahalı oyuncularına sahip. Fenrebahçe ise 81.3 milyon euro'luk kadrosu ile Trabzonspor'un ardından Süper Lig'in en pahalı 3. ekibi konumunda. İki takımın Türk Lirası karşılığı 1 milyar 206 milyon TL'yi buluyor. Müthiş yıldızlar bugün Ülker Stadı'nda yeteneklerini sergileyecek.



SERI VE VEDAT MURİÇ

Derbinin en pahalı ismi 13 milyon euro'luk bedelle Galatasaraylı Mario Lemina. Ancak Gabonlu futbolcu sakatlığı sebebiyle bugün sahada olamayacak. Sarı-kırmızılılar adına Jean Michael Seri, Fenerbahçe için ise bu sezon attığı gollerle yıldızını parlatan Vedat Muriç 12 milyon euro'luk bedelleriyle derbinin en pahalı oyuncuları olacak. Max Kruse de 10.5 milyon euro'luk bir değere sahip. Kalecilere bakıldığında 33 yaşındaki Fernando Muslera'ya 5 milyon euro, 21 yaşındaki Altay Bayındır'a ise 6 milyon euro değer biçilmiş durumda.