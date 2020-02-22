Haberler Galeri Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim yanıtı! "Onu çok mu seviyorsun?"

Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim yanıtı! "Onu çok mu seviyorsun?"

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, evinde Alanyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 1-0 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Öte yandan Yiğidolar'da Mert Hakan Yandaş, attığı golün ardından Erol Bulut'a Fatih Terim göndermeli bir hareket yaptı. Maçın tansiyonunu yükselten bu olay sonrasında koridorda tartışma yaşanırken, Erol Bulut ve Mert Hakan'ın Fatih Terim diyaloğu basına sızdı. İşte o olay ve yaşananlar...

22 Şubat 2020 Cumartesi 10:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





