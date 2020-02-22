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Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim yanıtı! "Onu çok mu seviyorsun?"
Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, evinde Alanyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 1-0 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Öte yandan Yiğidolar'da Mert Hakan Yandaş, attığı golün ardından Erol Bulut'a Fatih Terim göndermeli bir hareket yaptı. Maçın tansiyonunu yükselten bu olay sonrasında koridorda tartışma yaşanırken, Erol Bulut ve Mert Hakan'ın Fatih Terim diyaloğu basına sızdı. İşte o olay ve yaşananlar...
22 Şubat 2020 Cumartesi 10:20
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Sivasspor - Alanyaspor maçında soyunma odasına giderken tünelde yaşanan bir diyalog dikkat çekti.
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Sivasspor'un Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maça Mert Hakan Yandaş'ın Erol Bulut önünde yaptığı gol sevinci damga vurmuştu.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un Galatasaray ile oynanan kupa maçında Fatih Terim'in karşısında yaptığı sevinç hareketinin aynısını Mert Hakan, golden sonra Erol Bulut'un önünde yapmış ve gündem olmuştu.
Erol Bulut, 25 yaşındaki futbolcunun bu hareketine sinirlenirken devre arasında da tansiyon yükseldi.
Sivas Memleket Gazetesi'nin haberine göre Mert Hakan Yandaş ve Erol Bulut arasındaki gerilim soyunma odası tünelinde zirve yaptı.