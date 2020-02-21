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Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci olay oldu! Galatasaray...

Süper Lig'in 23'üncü hafta açılış maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 9'uncu dakikasında Sivasspor penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Topu ağlara gönderen Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci ise sosyal medyayı salladı. İşte Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci ve Galatasaray detayı...

21 Şubat 2020 Cuma 21:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





