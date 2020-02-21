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21 Şubat 2020, Cuma
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Vodoo büyüsü yaptı!

Vodoo büyüsü yaptı!

Bir taraftarı, 'ndeki maçı öncesi voodoo büyüsü yaparak internette görüntüleri paylaştı. Taraftar, Liverpool'un yıldızları Mane, Salah, Firmino ve Alisson'un fotoğraflarını çıkarıp, bez bebeklere iğneler batırmıştı. Atletico maçı 1-0 kazanınca bir taraftarı aynısını uyguladı. Muriç, Kruse, Altay ve Serdar'ın fotoğrafları üzerine iğneler batırarak totemini uyguladı.

Bir taraftarı, 'ndeki maçı öncesi voodoo büyüsü yaparak internette görüntüleri paylaştı. Taraftar, Liverpool'un yıldızları Mane, Salah, Firmino ve Alisson'un fotoğraflarını çıkarıp, bez bebeklere iğneler batırmıştı. Atletico maçı 1-0 kazanınca bir taraftarı aynısını uyguladı. Muriç, Kruse, Altay ve Serdar'ın fotoğrafları üzerine iğneler batırarak totemini uyguladı.
  1. 21.2.2020
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