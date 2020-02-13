Asist canavarı Ömer

Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasına giren Ömer Bayram, asistlerine dün de devam etti. Emre Akbaba'nın ilk golünde ortayı yapan Ömer Bayram, bu sezonki 11. asistine imza attı. 27 resmi karşılaşmada oynayan 28 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 de gol sevinci yaşadı.