Asist canavarı Ömer
Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasına giren Ömer Bayram, asistlerine dün de devam etti.
Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasına giren Ömer Bayram, asistlerine dün de devam etti. Emre Akbaba'nın ilk golünde ortayı yapan Ömer Bayram, bu sezonki 11. asistine imza attı. 27 resmi karşılaşmada oynayan 28 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 de gol sevinci yaşadı.
- 13.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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