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13 Şubat 2020, Perşembe
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Asist canavarı Ömer

Asist canavarı Ömer

'ın vazgeçilmezleri arasına giren , asistlerine dün de devam etti.

'ın vazgeçilmezleri arasına giren , asistlerine dün de devam etti. Emre Akbaba'nın ilk golünde ortayı yapan Ömer Bayram, bu sezonki 11. asistine imza attı. 27 resmi karşılaşmada oynayan 28 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 de gol sevinci yaşadı.

  1. 13.2.2020
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