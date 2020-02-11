Çifte doğum günü

Galatasaray'da dün iki yaş günü birden vardı. 34 yaşına giren Falcao ve 35 yaşına giren Selçuk İnan için idman öncesi bir kutlama yapılırken iki oyuncu birlikte pasta kesti. Bu arada UEFA'nın Twitter hesabı da paylaştığı bir video ile Falcao'nun doğum gününü kutladı.

Falcao ve Selçuk kendileri için hazırlanan pastayı üflerken Mariano da fotoğrafa eklenmeyi ihmal etmedi.

KADIKÖY'DE GOL ATMAN DİLEĞİYLE!

Selçuk İnan ile araları açık olan Galatasaray taraftarları, kaptanı es geçerken 34'ine giren Falcao'nun doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. İşte o mesajlardan bazıları:



İyi ki varsın El Tigre... @zehraaa1905

El Tigre dogum günün kutlu olsun da senin için Digiturk aldım. Maşallah hep bir şeyler oluyor sana... Az kendine bak yahu! @siyahbayrakayna

Seni yerim üzümlü kekim... Kadıköy'de gol atman dileğiyle... Doğum günün kutlu olsun. @derinisas

İyi ki doğdun iyi ki seni Galatasaray'da gördüm iki gözümün çiçeği... @Emirr3447