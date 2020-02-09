Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim 3-0'lık Kasımpaşa galibiyeti sonrası konuştu.



Fatih Terim: Tamamıyla berabere olamayan bir futbol takımı, özellikle hazırlık dönemini iyi geçiremeyen veya beraber geçiremeyen bir futbol takımı... Haftada 3 maç, bunlar bize dezavantaj oldu. Oyun anlayışımızı daha da oturtturduğumuz inancını yaşıyorum, daha da iyi olacaktır.

Andone bugün belki 10-15 dakika olabilirdi ama olacak ileride. Santrfor bulmak çok kolay değil, belki bir beki bulmak daha kolay. Oynayacak yakında, hazır ama tam hazır değil. Ayağını göreceğiz.

''Şampiyon olursanız, bu şampiyonluğu farklı bir yere koyar mısınız?"

Fatih Terim: Dejavu yaşıyor gibiyim, geçen sene de aynı sorular soruldu. Şampiyon olmuşuz, 3 gün geçmeden yöneticimiz hocam seneye mutlaka şampiyon olmalıyız diyor, daha 3 gün geçmedi. bu da öyle bir soru.

Her şampiyonluğun başka hikayesi var, inşallah dediğiniz gibi olur ve ben de ayrı bir yere koyarım. İnanıyoruz, çalışıyoruz, belki buna benzer şampiyonluklar olduğu için soruyorsunuz ama keşke önde olsak ve rahat etsek. Şampiyonluğun her türlüsü güzeldir.