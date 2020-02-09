Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması!

'den şampiyonluk açıklaması!

Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması!

Süper Lig'in 21. haftasında , deplasmanından 3-0'lık zaferle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Adem Büyük (2), Meriah (KK) attı. Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü önemli açıklamalarda bulundu.

teknik direktörü 3-0'lık galibiyeti sonrası konuştu.

Fatih Terim: Tamamıyla berabere olamayan bir takımı, özellikle hazırlık dönemini iyi geçiremeyen veya beraber geçiremeyen bir futbol takımı... Haftada 3 maç, bunlar bize dezavantaj oldu. Oyun anlayışımızı daha da oturtturduğumuz inancını yaşıyorum, daha da iyi olacaktır.

Andone bugün belki 10-15 dakika olabilirdi ama olacak ileride. Santrfor bulmak çok kolay değil, belki bir beki bulmak daha kolay. Oynayacak yakında, hazır ama tam hazır değil. Ayağını göreceğiz.

''Şampiyon olursanız, bu şampiyonluğu farklı bir yere koyar mısınız?"

Fatih Terim: Dejavu yaşıyor gibiyim, geçen sene de aynı sorular soruldu. Şampiyon olmuşuz, 3 gün geçmeden yöneticimiz hocam seneye mutlaka şampiyon olmalıyız diyor, daha 3 gün geçmedi. bu da öyle bir soru.

Her şampiyonluğun başka hikayesi var, inşallah dediğiniz gibi olur ve ben de ayrı bir yere koyarım. İnanıyoruz, çalışıyoruz, belki buna benzer şampiyonluklar olduğu için soruyorsunuz ama keşke önde olsak ve rahat etsek. Şampiyonluğun her türlüsü güzeldir.

  1. 09.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN