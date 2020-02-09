Performansı olay oldu! 'Sizin Emre Akbaba'nız yok' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
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Performansı olay oldu! "Sizin Emre Akbaba'nız yok"

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 3-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererken, devre arasında sakatlığından kurtulan Emre Akbaba ön plana çıkan isim oldu. Yassine Meriah'ın kendi kalesine attığı golle topu kontrol ettikten sonra kaleci Fatih'i çalımlayarak topu Feghouli'ye ulaştıran Akbaba, Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle ise penaltıyı yaptıran isim oldu. Milli futbolcunun bu performansı sonrası sosyal medyada olay oldu. İşte o paylaşımlar...

9 Şubat 2020 Pazar 20:34
Performansı olay oldu! Sizin Emre Akbaba'nız yok
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Performansı olay oldu! Sizin Emre Akbaba'nız yok
Performansı olay oldu! Sizin Emre Akbaba'nız yok
Performansı olay oldu! Sizin Emre Akbaba'nız yok
Performansı olay oldu! Sizin Emre Akbaba'nız yok
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