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01 Şubat 2020, Cumartesi
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5 müjde birden

5 müjde birden

ve Onyekuru takımla idman yaptı. Falcao ve Marcelo Saracchi salon çalışmalarına başladı. Andone de giderek güçleniyor.

Sarı-kırmızılılarda Kayserispor maçı hazırlıkları sürerken sakat oyunculardan iyi haberler gelmeye devam ediyor. karşılaşmasında iyi bir futbol sergileyen sakatlığını atlattı. Önceki gün tedavi olan başarılı stoper dünkü çalışmada takıma katıldı. Sıtmayı atlatan Henry Onyekuru da önceki gün antrenmanın bir bölümünde takımla birlikteydi. Dün ise tamamında takım arkadaşlarına katıldı. Konyaspor deplasmanında attıkları deparlarla sakatlanan Falcao ve Saracchi ise tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladılar. Bu hafta oynamayacaklar. Gelecek haftaya yetişmeleri bekleniyor. Florin Andone de önceki günkü gibi dün de kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
  1. 1.2.2020
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