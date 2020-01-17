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17 Ocak 2020, Cuma
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'dan 2 yıllık imza!

Galatasaray'dan 2 yıllık imza!

Ara dönemi çalışmalarına son sürat devam eden iç transferde de durmuyor. Sarı-kırmızılı takım genç orta saha 'la 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

, 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu 'la 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı takım yaptığı açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın sözleşmesi 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.'' ifadelerini kullandı.




ATALAY BABACAN KİMDİR?

28 Haziran 2000 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen Atalay, futbola da Denizlispor altyapısında başladı.

2013 yılından sonra Denizlispor altyapısından ayrılarak, Galatasaray altyapısına dahil oldu.

Sol ayağını çok iyi kullanan Atalay'ın esas pozisyonu 10 numara pozisyonu olsa da, merkez orta saha ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

  1. 17.01.2020
  2. Güncelleme: 17.01.2020 19:00
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