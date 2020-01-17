Galatasaray'dan 2 yıllık imza!
Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray iç transferde de durmuyor. Sarı-kırmızılı takım genç orta saha Atalay Babacan'la 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Galatasaray, 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Atalay Babacan'la 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı takım yaptığı açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın sözleşmesi 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.'' ifadelerini kullandı.
ATALAY BABACAN KİMDİR?
28 Haziran 2000 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen Atalay, futbola da Denizlispor altyapısında başladı.
2013 yılından sonra Denizlispor altyapısından ayrılarak, Galatasaray altyapısına dahil oldu.
Sol ayağını çok iyi kullanan Atalay'ın esas pozisyonu 10 numara pozisyonu olsa da, merkez orta saha ve sol kanatta da forma giyebiliyor.
- 17.01.2020
- Güncelleme: 17.01.2020 19:00
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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