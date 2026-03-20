Osimhen'in sakatlığı hakkında önemli açıklama! İyileşme süresi...
Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldiği maçta şok bir gelişme yaşanmıştı. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Victor Osimhen sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Futbolcunun sağlık durumu hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 06:50
Liverpool deplasmanında 4-0 kaybederek Avrupa defterini kapatan Galatasaray'da yenilgiden çok yaşanan sakatlıklar üzüntü yarattı.
Maçın ilk yarısında kolundan sakatlanan Victor Osimhen, ağrılarla oyuna devam etmiş ancak devre arasında yerini Noa Lang'a bırakmıştı.
NE ZAMAN OYNAYABİLECEK?
G.Saray, önceki gece Nijeryalı yıldızın kolunda kırık meydana geldiğini duyurmuştu.
Bu şok gelişme sonrası sarı-kırmızılılarda herkes "Osimhen ne zaman dönecek?" sorusunu sormaya başladı.
Kimileri yıldız futbolcunun sezonu kapattığını öne sürerken, kimileri ise sakatlığın ciddi olmadığını söyledi.
O DOKTOR YANITLADI
Takvim, tüm soru işaretlerini ortadan kaldırmak için yaşanan durumu konunun en uzman isimlerinden birisine sordu. İki yıl önce Trabzonspor formasını giyen Paul Onuachu'nun kolundaki kırıkla ilgili ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Erdil, Osimhen'in durumunu anlattı.
"ÖZEL ATELLE GÖREV ALABİLİR"
Erdil, "Onuachu'yu erken şekilde döndürüp özel bir atelle oynatmıştık. Eğer Osimhen'in sakatlığı da aynıysa, yani ulna kırığı ise milli aradan sonra özel bir alçı ile oynayabilir. Ancak çift kırık varsa ameliyat olur. Normalde bu durumlarda dönüşler 4-6 haftayı bulabilir. Ancak yine özel bir koruma ile bu süre öne çekilebilir. Doktorun ve Osimhen'in alacağı inisiyatif çok önemli" ifadesini kullandı.
ÜLKESİNE GİTTİ
Yaşadığı sakatlıkla herkesi şok eden Victor Osimhen dün Liverpool'dan özel bir uçakla ülkesi Nijerya'ya gitti.
Koluna alçı yapılan yıldız futbolcunun pazartesi günü İstanbul'a dönmesi ve yapılacak kontrollerin ardından ameliyatla ilgili karar verilmesi bekleniyor.
Sağlık kurulunun olası bir operasyon için tüm hazırlıkları yaptığı da gelen bilgiler arasında.