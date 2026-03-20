Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Tedesco'dan takıma uyarı!

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun takıma dikkat çeken bir uyarıda bulunduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 06:50
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası sıkıntılı bir sürece girse de Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetle birlikte moral buldu.

Sarı-lacivertliler, bu kritik maçtan puan kaybıyla ayrılması halinde ciddi değişimlerin yaşanabilecekken, sahadaki performans bu ihtimallere izin vermedi ve camiayı yeniden umutlandırdı. Tedesco da Gaziantep FK karşısında tercih ettiği ilk 11 ve yeniden döndüğü 4-2-3-1 sistemiyle takımını eski kimliğine kavuşturdu.

BEN DAHA YENİ BAŞLIYORUM

Gaziantep FK karşılaşmasında alınan galibiyetin ardından İtalyan çalıştırıcı, soyunma odasında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Tedesco, öğrencilerine;

"Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği değiştirmek bizim elimizde" diyerek seslendi ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Deneyimli teknik adam ayrıca, "Ben daha yeni başlıyorum. Şampiyonluk için devam etmeliyiz. Ancak burada bir yaz dönemi geçirirsem rüya gibi olur" diyerek de yönetime mesaj gönderdi.

