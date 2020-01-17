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17 Ocak 2020, Cuma
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'da yeni transferlerin lisansı çıkartıldı!

Galatasaray'da yeni transferlerin lisansı çıkartıldı!

Devre arası transferlerine devam eden , Leipzig'den , Henry Onyekuru'yu, Jesse Sekidika'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar üç yeni transferin lisansının çıkartıldığını duyurdu.

, devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'den 1,5 yıllığına kiraladığı 'nin, Henry Onyekuru'nun ve Marcelo Saracchi'nin lisansını çıkarttı. Lisansı çıkartılan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen oyuncular pazar günkü Yukatel Denizlispor karşılaşmasında teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde sahada yer alabilecek. Ancak Onyekuru'nun sakatlığı olduğu biliniyor.

  1. 17.01.2020
  2. Güncelleme: 17.01.2020 17:43
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