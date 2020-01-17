Galatasaray'da yeni transferlerin lisansı çıkartıldı!

Galatasaray, devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'den 1,5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin, Henry Onyekuru'nun ve Marcelo Saracchi'nin lisansını çıkarttı. Lisansı çıkartılan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen oyuncular pazar günkü Yukatel Denizlispor karşılaşmasında teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde sahada yer alabilecek. Ancak Onyekuru'nun sakatlığı olduğu biliniyor.