Galatasaray'da yeni transferlerin lisansı çıkartıldı!
Devre arası transferlerine devam eden Galatasaray, Leipzig'den Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru'yu, Jesse Sekidika'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar üç yeni transferin lisansının çıkartıldığını duyurdu.
Galatasaray, devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'den 1,5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin, Henry Onyekuru'nun ve Marcelo Saracchi'nin lisansını çıkarttı. Lisansı çıkartılan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen oyuncular pazar günkü Yukatel Denizlispor karşılaşmasında teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde sahada yer alabilecek. Ancak Onyekuru'nun sakatlığı olduğu biliniyor.
- 17.01.2020
- Güncelleme: 17.01.2020 17:43
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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