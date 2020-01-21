Galatasaray kar açıkladı!

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe ve Beşiktaş da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe söz konusu bu dönemde 28 milyon TL kar elde etti. Beşiktaş'ın ise aynı süreçte 151 milyon TL zarar elde ettiği açıklandı.



KOÇ'A GÖNDERME Mi?

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı kar açıklaması manidar bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TRT Spor'a kulüplerin mali durumu ve içinde bulunduğu ekonomik sorunlarla ilgili açıklamalar yaptığı sırada sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a böyle bir açıklama geçilmesi, "Koç'a gönderme yapıldı" şeklinde yorumlandı.