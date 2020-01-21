Galatasaray kar açıkladı!
Galatasaray Spor Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na akşam saatlerinde bir bildiri geçti. KAP'ta yayımlanan açıklamada, 2019- 2020 sezonu ilk 6 aylık konsolide net dönem kârının 75.8 milyon TL olduğu açıklandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe ve Beşiktaş da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe söz konusu bu dönemde 28 milyon TL kar elde etti. Beşiktaş'ın ise aynı süreçte 151 milyon TL zarar elde ettiği açıklandı.
KOÇ'A GÖNDERME Mi?
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı kar açıklaması manidar bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TRT Spor'a kulüplerin mali durumu ve içinde bulunduğu ekonomik sorunlarla ilgili açıklamalar yaptığı sırada sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a böyle bir açıklama geçilmesi, "Koç'a gönderme yapıldı" şeklinde yorumlandı.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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