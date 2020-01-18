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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Ya Mert ya Eray

Ya Mert ya Eray

Luyindama’nın yerine savunmacı arayan Cimbom, ’in peşini bırakmıyor. Roma ile pazarlıklar sürüyor. Alternatifi ise Basel’in savunmacısı Eray

Cimbom, Christian Luyindama'nın sezonu kapatmasının ardından hızlı şekilde stoper arayışlarına girişmişti. Sarıkırmızılılar hücum hattına Jesse Sekidika, Henry Onyekuru'yu almıştı. Sol bek mevkisi de Marcelo Saracchi transferiyle güçlendirilmişti. Ancak Aslan hala stoperini bulamadı. 'ın ısrarla istediği isim . Kariyerini Roma'da sürdüren 23 yaşındaki futbolcu için Çizme temsilcisiyle görüşmeler kıran kırana devam ediyor. Aslan'ın kiralama formülüyle renklerine katmak istediği Mert için Roma henüz fiyat kırmış değil.

ERAY CÖMERT'E YÖNELECEK

Galatasaray, Mert Çetin için fazla da vakit kaybetmek istemiyor. İtalyan ekibiyle yaklaşık 2 haftadır süren pazarlıklar sonuç vermezse Aslan rotasını Basel'de forma giyen 'e kıracak. Topu oyuna sokmada usta olan 21 yaşındaki genç futbolcu, 'in yönetime verdiği ikinci isim. Mert transferi olumlu noktalanmazsa Cimbom, Eray Cömert'i renklerine bağlamayı hedefliyor. Ancak Eray da Basel'in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sezonun ilk yarısında 24 maçta forma giydi. 1 kırmızı, 6 sarı kart gördü.

  1. 18.1.2020
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