Rekabette 111 yıl geçti
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile ilk oynadığı maçı hatırlattı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile ilk oynadığı maçı hatırlattı. Sarıkırmızılılar sosyal medyada, "111 yıl önce bugün, Fenerbahçe ile ilk kez Kadıköy'deki Union Club Sahası'nda karşı karşıya geldik. İlk derbiyi, Emin Bülent Serdaroğlu'nun attığı gollerle 2-0 kazandık" paylaşımını yaptı.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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