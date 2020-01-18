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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Rekabette 111 yıl geçti

Rekabette 111 yıl geçti

ile ilk oynadığı maçı hatırlattı.

, ile ilk oynadığı maçı hatırlattı. Sarıkırmızılılar sosyal medyada, "111 yıl önce bugün, Fenerbahçe ile ilk kez 'deki Union Club Sahası'nda karşı karşıya geldik. İlk derbiyi, Emin Bülent Serdaroğlu'nun attığı gollerle 2-0 kazandık" paylaşımını yaptı.

  1. 18.1.2020
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