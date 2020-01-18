Rekabette 111 yıl geçti

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile ilk oynadığı maçı hatırlattı. Sarıkırmızılılar sosyal medyada, "111 yıl önce bugün, Fenerbahçe ile ilk kez Kadıköy'deki Union Club Sahası'nda karşı karşıya geldik. İlk derbiyi, Emin Bülent Serdaroğlu'nun attığı gollerle 2-0 kazandık" paylaşımını yaptı.