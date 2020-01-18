Mustafi’ye Arteta engeli
Aslan'ın stoper gündemindeki isimlerden biri olan Shkodran Mustafi'den olumsuz haber geldi.
Aslan'ın stoper gündemindeki isimlerden biri olan Shkodran Mustafi'den olumsuz haber geldi. Arsenal'in hocası Mikel Arteta "Şu anda stoper bölgesinde önemli sakatlar var. Mustafi'yi kaybetmeyi göze alabilir miyiz? Hayır alamayız. Eğer Mustafi ayrılırsa yeni bir formül üretmek zorunda kalırız. Mustafi bizim için çok önemli ancak geleceği kendisine bağlı" diye konuştu.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Mustafi’ye Arteta engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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