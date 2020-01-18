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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Mustafi’ye engeli

Mustafi’ye Arteta engeli

'ın stoper gündemindeki isimlerden biri olan 'den olumsuz haber geldi.

'ın stoper gündemindeki isimlerden biri olan 'den olumsuz haber geldi. 'in hocası Mikel "Şu anda stoper bölgesinde önemli sakatlar var. Mustafi'yi kaybetmeyi göze alabilir miyiz? Hayır alamayız. Eğer Mustafi ayrılırsa yeni bir formül üretmek zorunda kalırız. Mustafi bizim için çok önemli ancak geleceği kendisine bağlı" diye konuştu.

  1. 18.1.2020
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