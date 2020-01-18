Mustafi’ye Arteta engeli

Aslan'ın stoper gündemindeki isimlerden biri olan Shkodran Mustafi'den olumsuz haber geldi. Arsenal'in hocası Mikel Arteta "Şu anda stoper bölgesinde önemli sakatlar var. Mustafi'yi kaybetmeyi göze alabilir miyiz? Hayır alamayız. Eğer Mustafi ayrılırsa yeni bir formül üretmek zorunda kalırız. Mustafi bizim için çok önemli ancak geleceği kendisine bağlı" diye konuştu.