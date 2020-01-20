Arda Turan'dan Galatasaray mesajı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Arda Turan'dan Galatasaray mesajı!

'dan mesajı!

Arda Turan'dan Galatasaray mesajı!

Son olarak ekiplerinden 'de forma giyen ve kulübüyle sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 'ın hani takıma gideceği merak konusu olmuştu. 'a döneceği konuşulan deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda top toplayıcılık yaptığı dönemdeki bir fotoğrafı paylaştı.

'dan mesajı geldi. 32 yaşındaki futbolcunun ara döneminde hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmuşken, eski takımı Galatasaray'a döneceği yüksek sesle konuşuluyordu. Yurt dışından da teklifler aldığı iddia edilen tecrübeli isim için sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü , Arda Turan'ın ikinci bir şansı hak ettiğini söylemişti. Galatasaray taraftar grubu Ultraslan da söz konusu transfere olumlu yaklaştı ve altyapıda forma giyen ve kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncularını da destekleyeceklerini açıklamıştı.

Arda Turan, Ultraslan'ın bu paylaşımının altına sarı-kırmızılı takımda top toplayıcılık yaptığı dönemdeki fotoğrafını attı ve, ''Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın notunu düştü.

ULTRASLAN'IN AÇIKLAMASI

"Bir süredir camiamızın gündemini meşgul eden Arda Turan transferi konusunda, taraftarın isteyip istemediği tartışmaları ortaya çıkınca bizlerin de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak, Hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir.

Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir.

Son olarak ortak alınacak bu karar bir an önce netliğe kavuşturulmalı, bu konu gündemden düşürülmeli, ZORLU hedefe odaklanılmalı, yönetim ve Hocamız arasında sorun var imajı oluşturmaya çalışan kaos simsarlarına daha fazla malzeme verilmemelidir."

  1. 20.01.2020
  2. Güncelleme: 20.01.2020 22:33
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arda Turan'dan Galatasaray mesajı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN