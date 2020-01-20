Fransız basınından Foot Mercato, oyuncuyla Çin'den Avrupa'ya birçok kulübün ilgilendiğini duyurdu. Nzonzi de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kariyerimle ilgili ne olacağını henüz bilmiyorum. Ancak Avrupa'da rekabetçi bir lige gitmek istiyorum. Eğer İngiltere ya da İspanya olursa çok daha iyi olur" şeklinde konuşmuştu.