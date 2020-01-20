Galatasaray'da Babel'in ardından piyango gibi ayrılık!
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle Hollanda ekibi Ajax'a kiralanan Ryan Babel'in ardından bir isim daha takımdan ayrılıyor. Oyuncu için gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İşte transfer haberinin detayları...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
20 Ocak 2020 Pazartesi 12:47
Güncelleme: 20.01.2020 12:47
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Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan renklerine bağladığı Ryan Babel, ligin ilk yarısında gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmış ve ara transferde Hollanda temsilcisi Ajax'a kiralanmıştı.
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Tecrübeli futbolcunun ardından, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takımdan ayrılması beklenen birkaç isim daha bulunuyor.
Bunlar arasında sezon ortasında disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Steven Nzonzi de var. İtalyan ekibi Roma'dan kiralanan deneyimli futbolcuyla ilgili çarpıcı bir haber paylaşıldı.
Fransız basınından Foot Mercato, oyuncuyla Çin'den Avrupa'ya birçok kulübün ilgilendiğini duyurdu. Nzonzi de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kariyerimle ilgili ne olacağını henüz bilmiyorum. Ancak Avrupa'da rekabetçi bir lige gitmek istiyorum. Eğer İngiltere ya da İspanya olursa çok daha iyi olur" şeklinde konuşmuştu.
PSG DE DEVREYE GİRDİ
Foot Mercato, Fransız devi Paris Saint-Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel'in menajeri Pini Zahavi'nin, oyuncunun yakın çevresiyle irtibata geçtiğini ve durumunu sorduğunu yazdı.