Arda’ya son talip Boca

Arjantin basını adı sürekli Galatasaray ile anılan Arda Turan'a Boca Juniors'ın talip olduğunu yazdı. TYC Sports'un haberine göre Başakşehir ile yollarını ayıran 32 yaşındaki futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, Boca ile temasta. Haberde Arda Turan'ın Arjantin'in popüler ekibi Boca Juniors'ta forma giymeye sıcak baktığı yazıldı.