Arda’ya son talip Boca
Arjantin basını adı sürekli Galatasaray ile anılan Arda Turan'a Boca Juniors'ın talip olduğunu yazdı.
Arjantin basını adı sürekli Galatasaray ile anılan Arda Turan'a Boca Juniors'ın talip olduğunu yazdı. TYC Sports'un haberine göre Başakşehir ile yollarını ayıran 32 yaşındaki futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, Boca ile temasta. Haberde Arda Turan'ın Arjantin'in popüler ekibi Boca Juniors'ta forma giymeye sıcak baktığı yazıldı.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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