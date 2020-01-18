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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Arda’ya son talip Boca

Arda’ya son talip Boca

Arjantin basını adı sürekli ile anılan 'a 'ın talip olduğunu yazdı.

Arjantin basını adı sürekli ile anılan Arda Turan'a 'ın talip olduğunu yazdı. TYC Sports'un haberine göre ile yollarını ayıran 32 yaşındaki futbolcunun menajeri , Boca ile temasta. Haberde 'ın Arjantin'in popüler ekibi Boca Juniors'ta forma giymeye sıcak baktığı yazıldı.

  1. 18.1.2020
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